Três Lagoas atinge a universalização do abastecimento de água e esgot

Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, já atingiu a universalização do abastecimento de água e esgoto. Com uma população estimada de 141 mil habitantes, a cidade, segundo o gerente regional da Sanesul, Adilon Bahia, está preparada para a demanda de crescimento projetada para as próximas décadas.

De acordo com Bahia, a cidade conta com um sistema de abastecimento de água capaz de atender à população pelos próximos 20 anos, mesmo com as perspectivas de expansão econômica, como a ampliação da fábrica de celulose Eldorado e a retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3) da Petrobras. “Estamos preparados para atender tanto a população atual quanto o crescimento previsto”, destacou Bahia.

OBRAS

A Sanesul tem realizado importantes investimentos na expansão e modernização do sistema de água e esgoto em Três Lagoas. Entre as principais obras em andamento estão a ampliação da estação reservatória dos sistemas Santa Terezinha e Vila Piloto, além da conclusão da rede de esgoto na região da Vila Haro, assim como no bairro Montanini.

Universalização

Três Lagoas já atingiu a universalização do abastecimento de água e esgoto, um marco para cidades de seu porte no Brasil. Atualmente, o município possui cerca de 54 mil ligações ativas de água e 51 mil de esgoto. Mesmo com algumas áreas ainda sem cobertura, segundo o gerente da Sanesul, a universalização foi alcançada ao atingir 99% de acesso à água e mais de 90% ao esgoto, conforme os critérios da legislação do saneamento.

Ainda segundo Bahia, a conclusão das últimas regiões sem rede de esgoto faz parte do cronograma de investimentos da MS Pantanal, empresa terceirizada e contratada pela Sanesul. “Essas áreas serão gradualmente atendidas”, disse.

Abastecimento

Sobre as ocasionalidades de falta de água, Adilson Bahia explica que as interrupções geralmente estão relacionadas à falta de energia ou às manutenções no sistema, sejam preventivas ou corretivas. Ele reforça a importância de as residências possuírem sistemas de reservatórios internos para minimizar o impacto de eventuais paradas no abastecimento.