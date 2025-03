Três Lagoas avança com tecnologia na construção do novo Cei 'Mais Parque'

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), segue com as obras do novo Centro de Educação Infantil (CEI) ‘Mais Parque’. A unidade está sendo construída com tecnologia modular, utilizando painéis térmicos que oferecem vantagens como agilidade na execução e melhor isolamento térmico e acústico.

Com essa técnica, a obra pode ser concluída em menos da metade do tempo de uma construção convencional, garantindo que as crianças da região tenham acesso à educação infantil o mais rápido possível. O investimento total é de R$ 7.737.316,05, com recursos próprios do município.