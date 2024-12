Três Lagoas avança no crescimento industrial e na geração de empregos

Desde 2017, Três Lagoas tem se destacado como um polo de desenvolvimento e oportunidades, impulsionado por ações estratégicas que transformaram a cidade em um centro industrial e econômico.

Geração de empregos e crescimento industrial

• Doação de áreas e incentivos fiscais: o município concedeu 14 áreas para a instalação de novos empreendimentos e ofereceu isenções tributárias (IPTU e ISS), impulsionando o crescimento industrial.

• Localização estratégica: a proximidade com fronteiras estaduais facilita o escoamento da produção e oferece uma logística privilegiada para as indústrias.

• Criação de empregos: entre 2016 e 2024, Três Lagoas gerou 11.000 novos postos de trabalho, com um aumento de 33% no número de empregos formais, conforme dados do IBGE.

• Indústria em destaque: o setor industrial representa 25% dos postos de trabalho da cidade, com 11.734 empregos diretos, consolidando-se como motor do desenvolvimento econômico.

Melhorias na infraestrutura e novos projetos

• Distrito Industrial: o Distrito Industrial II recebeu melhorias, como pavimentação asfáltica, ciclovias, iluminação em LED e sinalização para empresas.

• Centro de Serviços: criado para apoiar as empresas prestadoras de serviços, fortalecendo as atividades industriais da cidade.

• Novo Shopping Popular: a construção de 175 boxes proporciona um espaço moderno e organizado para o comércio local.

• Centro de Tecnologia: um projeto que visa atrair startups e investimentos tecnológicos, promovendo inovação.

Monitoramento econômico

• Boletim Econômico: a cidade implantou um boletim trimestral para acompanhar dados como PIB, taxas de exportação e emprego, auxiliando no planejamento estratégico.

Evolução econômica

• Crescimento do PIB: o PIB de Três Lagoas subiu de R$ 9,2 bilhões em 2016 para R$ 65,9 bilhões em 2024, refletindo a ascensão econômica da cidade.

• Exportações em alta: Três Lagoas é a cidade com maior volume de exportações no estado, superando a capital, Campo Grande, consolidando-se como um polo econômico.

• Crescimento populacional: nos últimos 10 anos, o município cresceu significativamente, ultrapassando os 130 mil habitantes e se destacando entre os três que mais cresceram no estado.

Perspectivas futuras

• Retomada da UFN3: a finalização da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3) deverá impulsionar ainda mais a geração de empregos e a arrecadação de impostos.

• Crescimento econômico: com projeções de ascensão nacional, Três Lagoas se posiciona entre as 15 melhores cidades para se investir no Brasil.

*Com informações da Prefeitura de Três LagoasDesde 2017, Três Lagoas tem se destacado como um polo de desenvolvimento e oportunidades, impulsionado por ações estratégicas que transformaram a cidade em um centro industrial e econômico.