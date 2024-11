Três Lagoas conquista ouro e bronze no Campeonato Brasileiro de Muay Thai

Os atletas do CT Lycans Club, com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, estiveram no Campeonato Brasileiro de Muay Thai, realizado em Brasília nos dias 16 e 17 de novembro. Representando Três Lagoas, a equipe voltou para casa com três medalhas: uma de ouro e duas de bronze.

Na categoria sub-15 amador até 59 kg, Mariany Ribeiro se destacou como campeã, conquistando a medalha de ouro. Já Miguel Fidêncio assegurou o bronze na categoria sub-17 amador até 59 kg, enquanto Lucas Silva, conhecido como ‘Wolverine’, brilhou ao conquistar o terceiro lugar na categoria semiprofissional até 59 kg. Os três atletas integram o time liderado pelo treinador Lê Alencar.