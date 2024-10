Três Lagoas debate ações para um turismo sustentável e inovador

Nesta quarta-feira (23), Três Lagoas sediou um importante evento voltado ao turismo, com foco em práticas ESG (ambiental, social e de governança) e certificações internacionais. Promovido pelo Senac de Mato Grosso do Sul, em parceria com outras instituições, o encontro teve como objetivo discutir iniciativas que buscam transformar o turismo local de forma mais sustentável e inovador.

O evento ocorreu no plenarinho da Câmara Municipal e contou com a presença de empresários e autoridades do setor turístico. A coordenadora de projetos do Instituto DEL, Aline Nande, foi uma das palestrantes e abordou a importância da sustentabilidade no desenvolvimento turístico. Segundo Nande, o desafio é promover um diálogo entre empresários, poder público e forças produtivas para definir que tipo de turismo se deseja desenvolver na região, garantindo a proteção ambiental e a valorização das comunidades locais.