Três Lagoas e mais quatro cidades de MS registram casos de dengue tipo 3

Casos de dengue sorotipo 3 (DENV3) foram confirmados em cinco cidades de Mato Grosso do Sul, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. Três Lagoas está na lista, com dois casos da doença, que ressurge no estado após 15 anos sem provocar epidemia. Conforme apurado pelo JPNews, uma moradora do bairro Jardim Oiti foi diagnosticada com o vírus e, também, um homem, que mora no Jardim das Paineiras. Eles apresentaram os sintomas da DENV3 no mês de dezembro e os resultados dos exames laboratoriais constataram a doença, em janeiro deste ano.

O coordenador do Setor Municipal de Endemias, Alcides Ferreira, disse que as pacientes não teriam viajado recentemente para estados vizinhos. “Isso indica a possibilidade de que pessoas de fora, que vieram para a cidade, trouxeram o vírus e pode haver mais casos que ainda não buscaram atendimento no setor da Saúde”, observou. Ele destacou que os pacientes tiveram sintomas leves, sem agravantes.