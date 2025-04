Três Lagoas é novamente reconhecida pela ONU como 'Cidade Árvore do Mundo'

Pelo segundo ano consecutivo, Três Lagoas foi reconhecida internacionalmente como Cidade Árvore do Mundo (“Tree City of the World”) pela Arbor Day Foundation em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), destacando-se por seu compromisso contínuo com, o plantio, o cuidado e a preservação das árvores em áreas urbanas.

O reconhecimento de 2024 foi entregue ao prefeito Cassiano Maia pela secretária de Meio Ambiente e Agronegócio, Mariana Amaral, pelo biólogo responsável, André de Figueiredo Vilar e a diretora de Meio Ambiente, Maysa Costa, em cerimônia simbólica que reforça o protagonismo de Três Lagoas na gestão (da arborização urbana) ambiental urbana.

“As árvores têm o poder de unir as pessoas, não importa o país ou o idioma. Estamos orgulhosos de ter Três Lagoas como parte da nossa rede global de cidades que plantam para um futuro melhor”, destacou Michelle Saulnier, Vice-Presidente de Programas da Arbor Day Foundation.

Para ser reconhecida como uma Cidade Árvore do Mundo, é necessário cumprir cinco critérios fundamentais:

• Definir uma autoridade responsável pelo manejo das árvores urbanas;

• Ter leis ou políticas que regulamentem a gestão florestal urbana;

• Manter um inventário atualizado dos recursos arbóreos;

• Alocar recursos financeiros para um plano de manejo;

• Realizar anualmente uma celebração voltada à conscientização sobre a importância das árvores.