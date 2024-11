Três Lagoas inaugura unidade coronariana com atendimento de alta complexidade

Hospital Regional Magid Thomé, em Três Lagoas, deu um importante passo para a saúde da região com a inauguração de sua unidade coronariana. O novo espaço, equipado com tecnologia de ponta, amplia os serviços de cardiologia, oferecendo suporte completo para pacientes com problemas cardíacos graves, como infarto agudo do miocárdio e outras condições de alta complexidade… A solenidade de inauguração, realizada nesta quinta-feira (21), reuniu médicos, funcionários, autoridades das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, além de representantes políticos, como o prefeito eleito Cassiano Maia. Durante o evento, o diretor-geral do hospital, Henrique Schultz, destacou o esforço de um ano para viabilizar o projeto e tornar o setor de cardiologia uma referência em atendimento na região.

“Hoje estamos concretizando e aumentando a complexidade do hospital, proporcionando um atendimento de excelência para os dez municípios da macrorregião atendida”, afirmou.

Com a nova unidade, o hospital passa a contar com 30 leitos de terapia intensiva, sendo 10 exclusivos para cardiologia. O cardiologista Vitor Hugo Cavallini destacou o impacto do avanço. “Com a UTI coronariana, nossos pacientes estão mais bem acompanhados, com equipamentos modernos e uma equipe especializada. Antes, era necessário transferir pacientes para a capital ou até fora do estado. Agora, temos estrutura para oferecer praticamente 100% do atendimento cardiológico aqui”, explicou.