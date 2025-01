Três Lagoas inicia campanha de vacinação infantil contra a dengue

A Prefeitura de Três Lagoas iniciou nesta terça-feira (28), a campanha ‘MS Vacina Mais – Dengue’, que visa aumentar a vacinação contra a doença em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. As Unidades de Saúde da Família (USF) estão atendendo de segunda a sexta-feira até as 18h, com exceção das USFs dos bairros Arapuá e Jupiá.

Atualmente, a cobertura vacinal contra a dengue no município está em 65,51% para a 1ª dose, com 6.289 pessoas imunizadas, e 23,31% para a 2ª dose, com 2.526 imunizações. A meta do Ministério da Saúde é alcançar 90% de cobertura.

Este mês, Três Lagoas registrou 3 casos de dengue tipo 3 (DENV-3), após 15 anos sem registros, o que aumenta a preocupação, pois a maioria da população está suscetível a esse sorotipo, que pode causar formas graves da doença. A SMS reforça a importância da vacinação para proteger os jovens, principalmente devido à circulação de diferentes sorotipos da dengue.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas