Três Lagoas já registra 15 casos de estupro de menores em 2025

A delegada Sayara Martins, que acompanha esses casos, explica que a pena para esse crime varia entre 8 e 15 anos de prisão, podendo ser aumentada em até metade se o agressor for um familiar da vítima. Infelizmente, a maioria dos suspeitos investigados em Três Lagoas são pessoas do convívio próximo da vítima, como pais, padrastos, avôs e outros cuidadores. Além disso, mulheres também podem responder criminalmente por omissão caso deixem de impedir a violência.

Apesar de já existirem campanhas educativas sobre o tema, a delegada afirma que a DAM intensificará suas ações a partir de maio, mês em que ocorre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio). A polícia também reforça que meninos também podem ser vítimas de abuso sexual e, muitas vezes, relutam em denunciar os crimes devido ao medo e à vergonha.

A DAM de Três Lagoas está preparada para atender essas ocorrências e adotar medidas de proteção previstas em lei, como afastamento do agressor da vítima e proibição de contato. Além disso, pode ser solicitada prisão preventiva ou temporária do suspeito, conforme a necessidade de cada caso.

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024 revelou que o Mato Grosso do Sul teve um aumento de 88% nos casos de estupro de vulnerável entre 2023 e 2024, e Três Lagoas aparece como a sétima cidade do país com mais ocorrências desse crime. A polícia reforça a importância da denúncia e do envolvimento da população para combater esses abusos e proteger as crianças e adolescentes da cidade.