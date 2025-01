Três Lagoas lidera exportações em Mato Grosso do Sul em 2024

Três Lagoas foi o principal município exportador de Mato Grosso do Sul em 2024, respondendo por 26,2% do valor total exportado pelo Estado, o equivalente a US$ 2,6 bilhões. O desempenho representou um crescimento de 45,3% em relação a 2023, impulsionado principalmente pelo setor de celulose.

A indústria de celulose, principal atividade exportadora do município, registrou aumento de 79,1% no valor exportado, reforçando a importância de Três Lagoas na economia estadual. Esse crescimento contribuiu para o superávit comercial de Mato Grosso do Sul, que alcançou US$ 7,1 bilhões, com exportações totais de US$ 9,969 bilhões no ano.

A localização estratégica e a infraestrutura logística de Três Lagoas favorecem o escoamento da produção para mercados como China, Turquia e Emirados Árabes Unidos, que ampliaram as compras de produtos do Estado.