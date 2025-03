Três Lagoas promove mês de ações em alusão ao Dia Internacional da Mulher

Dando continuidade às comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Prefeitura de Três Lagoas organizou uma agenda especial de atividades e palestras durante todo o mês. As iniciativas visam não apenas homenagear as mulheres, mas também reforçar a conscientização e o combate à violência doméstica, cujos índices são considerados alarmantes na região.

As ações tiveram início no dia 6 de março, com uma blitz informativa pelas ruas da cidade. No dia seguinte, houve atividades na Feira Central e no Shopping de Três Lagoas. Nesta semana, uma série de palestras está sendo realizada no Senai, abordando temas relacionados ao enfrentamento da violência contra a mulher e os serviços disponíveis para apoio e acolhimento.

De acordo com Gisele Nascimento, coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), a Prefeitura intensificou as iniciativas este ano para ampliar o acesso à informação e aos serviços de assistência. “Estamos divulgando nossa rede de atendimento em três turnos no SENAI e, na próxima semana, teremos mais atividades em diferentes locais da cidade”, afirmou.