Três Lagoas promove oficina para valorização de profissionais que atuam com a juventude

Uma importante ação voltada ao cuidado com quem cuida está prestes a ser realizada em Três Lagoas. Na próxima quinta-feira, 10 de abril, às 19h, a Câmara Municipal será palco da oficina “Proteger Quem Nos Protege”, uma iniciativa promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Com foco na saúde mental e no bem-estar emocional de servidores e profissionais que trabalham diretamente com jovens no município, a oficina tem como principal objetivo fortalecer vínculos, promover acolhimento e incentivar práticas de cuidado no ambiente profissional.

A atividade foi idealizada especialmente para servidores municipais e colaboradores parceiros no atendimento à juventude. Entre os públicos convidados, destacam-se representantes de escolas estaduais, particulares, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRASE “Coração de Mãe”.

No entanto, a oficina também estará aberta à participação de jovens com idades entre 15 e 29 anos, residentes em Três Lagoas. Ao se envolverem na iniciativa, os jovens terão a oportunidade de contribuir para a construção de uma comunidade mais unida, empática e resiliente.

Além de valorizar o trabalho de profissionais essenciais ao desenvolvimento da juventude, o evento também visa criar um espaço de escuta, aprendizado e troca de experiências, fortalecendo os laços entre os diferentes agentes sociais que atuam na formação cidadã.

Serviço

Oficina: “Proteger Quem Nos Protege”

📅 Data: 10 de abril (quinta-feira)

🕖 Horário: 19h

📍 Local: Câmara Municipal de Três Lagoas

📌 Endereço: Rua Sunao Miura, 71 – Bairro Santos Dumont

Mais informações

Sejuvel – Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

📍 Av. Clodoaldo Garcia, esquina com Rua Maria Guilhermina Esteves, s/n

📞 (67) 98139-1403 | 📱 WhatsApp: (67) 98139-1471