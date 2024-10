Atleta olímpico Franck Caldeira participa da '1ª Meia Maratona contra a Pólio' neste domingo

Neste domingo (27), Três Lagoas sediará a “1ª Meia Maratona Contra a Pólio”, uma corrida em apoio à erradicação da poliomielite no mundo. O evento, organizado pelo Rotary Club Costa Leste, será realizado na Lagoa Maior e contará com um percurso principal de 21 km, com largada prevista para às 5h30. Também haverá provas de 5 e 10 km, ambas com início às 6h30.

Um dos destaques da competição será a participação do atleta olímpico Franck Caldeira, campeão da corrida internacional de São Silvestre. O presidente do Rotary Club Costa Leste, Reinaldo Cândido, espera atrair 400 participantes, todos vestindo camisetas com o símbolo da poliomielite. Cândido reforça a importância da campanha, lembrando que no dia 24 de outubro foi o Dia Mundial de Combate à Pólio. “A pólio ainda não está erradicada, e é essencial que as novas gerações conheçam a realidade da doença, pois muitos jovens não têm ideia do que a pólio fez no passado“, afirmou.

Franck Caldeira expressou satisfação em participar do evento. Com uma trajetória de 20 anos no esporte, ele já competiu em duas olimpíadas: Pequim em 2008 e Londres em 2012, levando a bandeira nacional ao pódio. Em 2007, Caldeira conquistou a medalha de ouro na maratona dos Jogos Pan-Americanos e venceu a tradicional corrida de São Silvestre, consolidando uma posição entre os melhores atletas do mundo.