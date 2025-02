Três Lagoas recebe 2ª edição do Perifeirarte

Nos dias 25 e 26 de fevereiro, a Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, realizará a 2ª edição do Perifeirarte. O evento gratuito abordará temas como cidadania, formação comunitária e arte, e será realizado no auditório da Câmara Municipal, a partir das 18h30.

A programação inclui palestras e oficinas voltadas para a capacitação de lideranças comunitárias e agentes do terceiro setor, com foco em gestão de entidades, registro em cartório, elaboração de projetos e captação de recursos.

Entre os palestrantes estão: