Três Lagoas recebe Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto

Na sexta (2) e sábado (3), acontecerá a Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto, na Casa do Artesão, evento voltado para os amantes da natureza.

O evento é promovido pelo Orquidário Santa Ana, da cidade paulista de Mirandópolis, em parceria com a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul (ACLAMS) e com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).

A exposição traz mais de 100 espécies de orquídeas, rosas do deserto, substratos, adubos nacionais e importados, entre outros itens para quem cultiva plantas.

SERVIÇO

Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto