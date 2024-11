Três Lagoas registra 12 casos confirmados de gripe H1N1 neste ano

A quantidade de casos de H1N1, em Três Lagoas, acende alerta do setor de Saúde. Entre os meses de janeiro e outubro deste ano, 12 moradores foram confirmados com a doença, como informou a Secretaria Municipal de Saúde à reportagem.

A região Centro-Oeste do Brasil já enfrenta um surto de H1N1 e duas crianças morreram por conta da doença, em Goiás. O estado de São Paulo também está em alerta com a propagação do vírus, o que preocupa mais ainda os estados vizinhos, como Mato Grosso do Sul. Outro fator emblemático apontado pela própria pasta da Saúde é o baixo índice de vacinação da população prioritária. Em 2024, apenas 50% do público-alvo foi imunizado, distante dos 90% recomendados pelo Ministério da Saúde. A coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja, destacou que Três Lagoas está em risco de vivenciar aumento expressivo de casos de H1N1. “É uma questão de tempo, pois a cepa viral está em circulação ativa em Goiás, onde já ocorreram duas mortes, e três escolas estão sob investigação por possível surto. No interior de São Paulo, diversas cidades já registraram casos e óbitos. Em Mato Grosso do Sul estamos em alerta”, observou. Em 2023, foram registrados 13 casos de H1N1 no município e um óbito pelo vírus influenza.