Três Lagoas se destaca como uma das melhores para negócios agropecuários no Brasil

Três Lagoas alcançou a 19ª posição no ranking nacional das melhores cidades para negócios no setor agropecuário. O levantamento analisou municípios com mais de 100 mil habitantes, considerando seis eixos econômicos: comércio, serviços, indústrias, educação, saúde, agropecuária e mercado imobiliário.

Com um índice de qualidade mercadológica de 0,00975, a cidade consolida sua posição como um polo atrativo para o agronegócio, que representa 8% do PIB local, avaliado em R$ 11,6 bilhões em 2023. Segundo o administrador da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Frank Moraes, o destaque é resultado de avanços em infraestrutura logística, condições naturais adequadas e um ambiente de negócios dinâmico.