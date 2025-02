Três Lagoas segue com tempo instável e previsão de chuvas isoladas nesta terça-feira

Nesta terça-feira (3), os moradores de Três Lagoas devem se preparar para mais um dia de tempo instável, característico do verão. A previsão indica temperaturas variando entre 22°C e 32°C, com umidade relativa do ar oscilando entre 50% e 100%.

Durante a manhã, o céu permanece com muitas nuvens, e há possibilidade de chuva isolada. No período da tarde, a nebulosidade se mantém intensa, com previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. À noite, o cenário continua semelhante, com persistência das nuvens e novas chances de chuva e trovoadas.