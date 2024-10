Três Lagoas segue liderando ranking de exportações em MS

De janeiro a setembro de 2024, Três Lagoas se consolidou como o maior exportador de Mato Grosso do Sul, sendo responsável por 25,2% das exportações do estado, que somaram US$ 7,79 bilhões.

Durante esse período, Três Lagoas exportou US$ 1,96 bilhão, o equivalente a R$ 11.132.800.000,00, com destaque para a celulose, o carro chefe das exportações do município, representando 22,7% do total. Esse desempenho é impulsionado por três grandes unidades de celulose instaladas no município, duas da Suzano e uma da Eldorado.