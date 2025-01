Três Lagoas Sport Clube disputa Copa Sul-Americana da Paz com destaque no sub-16

O Três Lagoas Sport Clube está em Lavínia (SP), onde participa da tradicional Copa Sul-Americana da Paz, torneio que reúne cerca de 150 equipes e mais de 3 mil atletas do interior paulista e de outros países sul-americanos. A equipe sub-16 de Três Lagoas já estreou com uma vitória expressiva de 4 a 0 contra São José do Rio Preto, mas enfrentou sua primeira derrota no jogo seguinte.

De acordo com o diretor de esportes do clube, Sávio Bernardes, o torneio é uma oportunidade importante para fortalecer a base. “Essa competição tem tradição e grande alcance. Estreamos com um excelente desempenho, e mesmo com a derrota para o Garra de Mato Grosso, seguimos vivos na briga pela classificação”, destacou Bernandes.