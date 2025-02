Três Lagoas terá dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira

Três Lagoas terá uma sexta-feira (14) com tempo instável. De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia, o dia será de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas pela manhã.

No período da tarde e da noite, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. As temperaturas devem variar entre 23°C e 32°C. A umidade relativa do ar oscila entre 60% e 90%.