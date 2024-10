Três-lagoense alcança terceiro lugar em pódio na '1° Meia Maratona contra a Pólio'

Três Lagoas sediou a primeira meia maratona em prol da erradicação da poliomielite no mundo. O evento, promovido pelo Rotary Club Costa Leste de Três Lagoas, ocorreu no domingo (25), com início às 5h30, e contou com a participação de mais de 400 pessoas.

A competição teve um percurso principal de 21 km, além de provas de 5 km e 10 km. Um dos destaques foi a presença do atleta olímpico Frank Caldeira, último campeão brasileiro da corrida internacional de São Silvestre, que completou a prova em uma hora e 20 minutos chegando em primeiro lugar e aproveitou para conhecer a ‘Cidade das Águas’.