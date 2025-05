Três-lagoense conquista título de Campeão Brasileiro de Jiu-Jitsu 2025

O atleta Marcelo Marthes Gopfert, conquistou o título de Campeão Brasileiro de Jiu-Jitsu 2025, na categoria Master 3 faixa azul – leve, no maior evento nacional da modalidade.

A competição, promovida pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), foi realizada no dia 29 de abril, na cidade de Barueri (SP), e contou com a participação de mais de 7.000 atletas de todo o Brasil. Marcelo representa a equipe Barão Jiu Jitsu, sob orientação do professor Moisés dos Santos.