Três-lagoenses são indicados para o prêmio “Melhores no Esporte do Ano de 2024”

Foi divulgada a relação definitiva dos indicados ao prêmio “Melhores no Esporte do Ano de 2024” em Mato Grosso do Sul, na última quinta-feira (21). A premiação, que celebra atletas, treinadores e árbitros em 15 categorias, reconhece o desempenho em competições, conquistas de títulos e contribuições para o esporte no estado.

Entre os indicados, estão quatro representantes de Três Lagoas que competirão em diferentes categorias: