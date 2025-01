Tribunal de Justiça retoma atividades em Três Lagoas, mas prazos processuais seguem suspensos

Durante esse período, não serão realizadas audiências ou sessões de julgamento de primeira e segunda instâncias. Mesmo assim, despachos, decisões, sentenças e acórdãos continuarão acessíveis no Portal do Tribunal de Justiça, garantindo transparência e acesso à informação para os jurisdicionados.

O expediente forense do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) foi retomado nesta terça-feira (7), marcando o início das atividades jurídicas em Três Lagoas e em todo o estado. No entanto, os prazos processuais continuam suspensos até o dia 20 de janeiro, conforme prevê o Código de Processo Civil.

A retomada das atividades foi destacada pelo presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, como fundamental para assegurar a continuidade dos serviços judiciais em Mato Grosso do Sul. A medida visa equilibrar a necessidade de recesso com a garantia de que a população não enfrente prejuízos no acesso à Justiça.

*Com informações da assessoria do TJMS