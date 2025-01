Trimestre será de chuvas abaixo da média e calor acima do esperado

Os próximos meses prometem ser desafiadores para Mato Grosso do Sul no que diz respeito ao clima. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas previstas para o período entre fevereiro e abril de 2025 deverão ficar abaixo da média histórica, enquanto as temperaturas devem alcançar marcas acima da média.

De acordo com os técnicos do Cemtec, a tendência climática reflete um padrão de mudanças observado nos últimos anos, marcado por estiagens prolongadas e ondas de calor intenso. O volume de chuvas para o trimestre deve variar entre 400 e 500 milímetros na maior parte do Estado. Contudo, as regiões leste/nordeste e oeste deverão registrar uma média ainda menor, entre 300 e 400 milímetros.

Os impactos já podem ser sentidos em janeiro de 2025. Três Lagoas, por exemplo, apresenta uma média histórica de 239 milímetros de chuvas para o mês, mas até o dia 22 foram contabilizados apenas 49 milímetros, o equivalente a cerca de 21% do esperado.