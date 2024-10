Tutores poderão rastrear pets durante voos aéreos

Por meio de câmeras e aplicativos, tutores poderão acompanhar a viagem aérea dos pets, desde o embarque até o desembarque. As novas regras do transporte, incluídas no Plano de Transporte Aéreo de Animais (Pata), foram publicadas pelo governo federal nesta quinta-feira (31). Serviços veterinários para emergências também devem ser oferecidos pelas companhias aéreas.

O plano é apresentado seis meses após a morte de Joca, um Golden Retriever que foi transportado durante oito horas, em uma viagem que deveria ter durado 2h30. A situação aconteceu por falha da companhia aérea e prevê a criação de um canal direto de comunicação com os tutores, que fornecerá informações sobre a situação do voo, capacitação e treinamento dos profissionais do setor aéreo, além de controle do serviço prestado.