TVC na Rua: descarte irregular de lixo revolta moradores no Parque São Carlos

No bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas, o descarte irregular de resíduos em locais inadequados tem gerado indignação entre os moradores. Na Rua Said Abid, um sofá e diversos resíduos domésticos foram despejados em um terreno no cruzamento da via, provocando transtornos para quem vive no entorno. O caso foi apresentado durante o quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, desta sexta-feira (10).

Kelly Martins, moradora do bairro, enviou imagens que evidenciam a situação e descreveu o cenário como ‘insuportável’. Segundo ela, a prática de jogar lixo em locais impróprios tornou-se frequente na região, prejudicando a limpeza urbana e a convivência na comunidade.