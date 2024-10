TVC na Rua: lixo e mau odor à beira do rio Paraná

Mau cheiro, restos de peixes, cascas de ovos, lixo doméstico e animais mortos são descartados à beira do rio Paraná, no bairro Jupiá, em Três Lagoas. Segundo a denúncia realizada na manhã desta sexta-feira (25), é comum que visitantes e até os próprios moradores deixem lixo espalhado próximo ao rio.

José Carlos Eduardo, morador da região, gravou imagens mostrando o gado caminhando ao lado do lixo e faz um apelo à população. “É falta de conscientização e de educação do povo de Três Lagoas com um rio tão bonito como o nosso. Que imagem da nossa cidade uma pessoa de fora leva ao ver isso aqui?”