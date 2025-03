TVC na Rua: morador ateia fogo em terreno e coloca residências em risco

O quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, desta quarta-feira (12), relata um caso de ateamento de fogo, em um terreno, localizado na rua Dr. Oscar Guimarães, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, na noite de sábado (8). Um morador, sem qualquer cuidado ou preocupação com os demais vizinhos, teria ateado fogo no mato e no lixo acumulados no local, que ocupa meia quadra, entre as ruas Dr. Oscar Guimarães e João Silva. A atitude colocou em risco as residências próximas.

A área queimada não possui cuidado adequado por parte do proprietário, tornando o espaço em um viveiro de insetos e animais peçonhentos, como cobras, ratos e sapos.