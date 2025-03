TVC na Rua: moradores reclamam de rua intransitável no Jardim das Violetas após chuva

Moradores da rua do Pintor, vêm enfrentando problemas com a falta de infraestrutura no local que tem sofrido com as chuvas, em Três Lagoas. No quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, desta quarta-feira (12), um dos moradores mostrou em vídeo a situação da rua após a chuva na noite de terça-feira (11).

No vídeo, o morador Levy Lopes relata que não possui condições de sair de casa, nem ao menos tirar o carro da garagem e que outros moradores têm muitas dificuldades para se locomover na região. “Pessoal sapateou, sapateou e atolou, ninguém consegue passar”, completou o morador.