TVC na Rua: terreno gera reclamações de moradores no Nova Três Lagoas

A presença de terrenos baldios em áreas urbanas, como no bairro Nova Três Lagoas, tem gerado preocupação entre os moradores. Com mato alto e lixo acumulado, esses espaços se tornam propícios para a proliferação de animais peçonhentos, como escorpiões e aranhas, além de mosquitos transmissores de doenças, como o Aedes aegypti. O assunto foi abordado no quadro TVC na Rua, do TVC HD, desta terça-feira (28).

Problemas de saúde e segurança

Além do risco de doenças, terrenos abandonados frequentemente atraem o descarte irregular de resíduos domésticos, transformando-se em verdadeiros lixões a céu aberto. “É um absurdo! As pessoas precisam entender que a responsabilidade pela limpeza do terreno é do proprietário, não dos vizinhos”, desabafa uma moradora da região.

Fiscalização e penalidades