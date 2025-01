UFMS abre processo seletivo unificado para mestrado e doutorado em Três Lagoas

Os interessados em cursar mestrado ou doutorado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em 2025 têm até 24 de janeiro para se inscrever na página da Pós-Graduação. Entre as opções disponíveis, o campus de Três Lagoas é um dos locais que oferecem cursos de pós-graduação stricto sensu, além das unidades de Campo Grande, de Aquidauana, de Chapadão do Sul e do Pantanal.

O edital contempla programas de diversas áreas do conhecimento, incluindo o recém-lançado Doutorado em Tecnologias Ambientais e Agronomia. As vagas estão distribuídas em ampla concorrência, ações afirmativas e no Programa Qualifica, voltado para servidores da UFMS e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.

Benefícios e internacionalização

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Fabrício Frazílio, destaca os benefícios da pós-graduação. “Aprofundamento do conhecimento, desenvolvimento de habilidades de pesquisa e novas oportunidades de carreira estão entre as vantagens. A UFMS oferece infraestrutura moderna, professores qualificados e suporte técnico aos estudantes”, afirma.

O edital foi disponibilizado em português, inglês e espanhol, ampliando o alcance para estudantes internacionais. Segundo o diretor da Agência de Internacionalização, Gustavo Câncio, essa medida reforça o compromisso da UFMS com a internacionalização e atrai mais candidatos estrangeiros.

Como se inscrever