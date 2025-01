UFMS de Três Lagoas oferece 160 vagas em 15 cursos pelo Sisu 2025

Os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 já podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para concorrer a vagas nos cursos de graduação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Câmpus de Três Lagoas. Ao todo, estão disponíveis 160 vagas distribuídas em 15 cursos presenciais, com opções de bacharelado e licenciatura.

Cursos e vagas disponíveis

Confira a lista completa de cursos e o número de vagas para o primeiro semestre de 2025:

Administração (noturno) : 12 vagas (bacharelado)

: 12 vagas (bacharelado) Ciências Biológicas (integral) : 8 vagas (licenciatura) e 6 vagas (bacharelado)

: 8 vagas (licenciatura) e 6 vagas (bacharelado) Ciências Contábeis (noturno) : 10 vagas (bacharelado)

: 10 vagas (bacharelado) Direito (noturno) : 11 vagas (bacharelado)

: 11 vagas (bacharelado) Direito (integral) : 11 vagas (bacharelado)

: 11 vagas (bacharelado) Enfermagem (integral) : 8 vagas (bacharelado)

: 8 vagas (bacharelado) Engenharia de Produção (integral) : 10 vagas (bacharelado)

: 10 vagas (bacharelado) Geografia (noturno) : 6 vagas (bacharelado) e 8 vagas (licenciatura)

: 6 vagas (bacharelado) e 8 vagas (licenciatura) História (noturno) : 9 vagas (licenciatura)

: 9 vagas (licenciatura) Letras – Português (noturno) : 7 vagas (licenciatura)

: 7 vagas (licenciatura) Letras – Português e Espanhol (noturno) : 7 vagas (licenciatura)

: 7 vagas (licenciatura) Letras – Português e Inglês (noturno) : 7 vagas (licenciatura)

: 7 vagas (licenciatura) Matemática (noturno) : 10 vagas (licenciatura)

: 10 vagas (licenciatura) Medicina (integral) : 12 vagas (bacharelado)

: 12 vagas (bacharelado) Pedagogia (noturno) : 8 vagas (licenciatura)

: 8 vagas (licenciatura) Sistemas de Informação (noturno): 10 vagas (bacharelado)

Como se inscrever

Para concorrer às vagas, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio, realizado o Enem 2024 e obtido nota acima de zero na redação. Inscrições feitas por treineiros não são aceitas.