UFMS oferece atividades gratuitas para pessoas acima de 60 anos em Três Lagoas

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para atividades gratuitas voltadas a pessoas com mais de 60 anos no campus de Três Lagoas. As atividades fazem parte do projeto da Universidade Aberta para a Pessoa Idosa (Unapi), integrado ao Programa Universidade da Melhor Idade.

Ao todo, são oferecidas 11 atividades, incluindo cursos de idiomas como italiano, espanhol, inglês básico e avançado, além de oficinas de informática, capoterapia, ioga, terapia em grupo e sustentabilidade. Nesta última, os participantes aprenderão sobre horta caseira, compostagem e reciclagem.

De acordo com a coordenadora do projeto, professora Vanessa Casotti, a procura tem sido alta, com mais de 200 inscritos. Algumas atividades possuem vagas limitadas, como o curso de informática, que conta com 12 computadores no laboratório. A academia da universidade também faz parte do programa e está disponível para os interessados, mediante avaliação física.