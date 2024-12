Quarta-feira é o último dia para aproveitar o 2º Festival de Comidas de Feira

Nesta quarta-feira (11), marca o encerramento do 2º Festival de Comidas de Feira, evento que reúne uma variedade de pratos típicos a preços acessíveis. A iniciativa é organizada pela Prefeitura de Três Lagoas e integra as comemorações dos três anos da Feira Central Turística do município, com o objetivo de tornar a gastronomia local mais acessível à população.

Entre as opções disponíveis estão torresmo de rolo, pastéis, espetinhos, porções de carne de porco, peixe frito, além de culinária árabe e japonesa. O cardápio também inclui pratos como arroz carreteiro, baião de dois, macarrão na chapa, sanduíches, batata recheada e hot dog. Doces, sorvetes e chopp complementam as escolhas. Os preços são tabelados, com valores fixos de R$ 7, R$ 10 e R$ 15. Todos os feirantes participam do festival gratuitamente.