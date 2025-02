Unidades de saúde de Três Lagoas passam a atender em horário estendido

As unidades de saúde de Três Lagoas estão funcionando em horário estendido até 25 de fevereiro para vacinar quem tem idade entre 10 e 14 anos contra a dengue.

A ação faz parte da campanha “MS Vacina Mais Dengue”, lançada pelo governo de Mato Grosso do Sul para ampliar a cobertura vacinal e proteger a população, especialmente diante do aumento de casos da doença.

A cidade aderiu à campanha devido à circulação do sorotipo 3 da dengue e da necessidade em garantir a imunização dos jovens. Atualmente, Três Lagoas tem 65,5% de cobertura vacinal da primeira dose, mas a meta é alcançar 90%. Para tanto, as unidades de saúde estão atendendo até às 18h e abrindo aos sábados, das 8h às 12h, em quatro locais.

A coordenadora da Central de Imunização, Humberta Azambuja, reforça que a proteção só é garantida após a segunda dose, que deve ser aplicada em um intervalo de 90 dias. O município recebeu uma nova remessa de vacinas e ainda conta com 800 doses disponíveis.

Azambuja também destacou a importância da campanha. “Sabemos que muitas pessoas trabalham e precisam desse horário ampliado para buscar a vacinação. O foco é a imunização contra a dengue, mas todos os imunizantes do calendário vacinal também estarão disponíveis”, explicou a coordenadora.

COMITÊ

Três Lagoas conta com um Comitê de Combate ao Aedes aegypti formado por representantes de diversas secretarias da prefeitura e estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O grupo busca estratégias para controlar o mosquito transmissor da dengue.

Na quinta-feira (30), o Comitê realizou a primeira reunião de 2025. A presidente Georgia Medeiros destacou que as ações serão intensificadas devido a descoberta do sorotipo três da dengue na cidade. As reuniões são abertas ao público e ocorrem mensalmente