Unidades de saúde de Três Lagoas recebem 600 doses de vacina contra Covid

Após duas semanas sem doses da vacina contra a Covid-19, em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 600 unidades do imunizante, que já foram distribuídas para todas as unidades de saúde do município.

As doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde para a Secretaria Estadual de Saúde, na segunda-feira (28 de outubro). O lote foi encaminhado a Três Lagoas na quarta-feira (30). No entanto, conforme o Setor Municipal de Imunização, a quantidade solicitada ao governo federal foi de 800 doses.