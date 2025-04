Unidades do Cras em Três Lagoas ficarão fechadas para capacitação de servidores

Na sexta-feira (11), todas as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Três Lagoas estarão fechadas para a realização de uma capacitação com as equipes de trabalho. A ação é a “1ª Mostra de Proteção Social Básica” e tem como objetivo aprimorar os conhecimentos e as habilidades dos profissionais, garantindo a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) reforça a importância dessa capacitação para assegurar que os profissionais possam continuar oferecendo um atendimento de excelência às famílias que necessitam dos serviços sociais.