UPA de Três Lagoas é renomeada para homenagear o ex-prefeito e médico Issam Fares

Na área da saúde, Fares realizou mais de 17 mil cirurgias e partos no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e foi um dos fundadores do Hospital Comendador Remo Massi, atual Hospital Cassems. Ele se destacou pela humanização no atendimento médico e como gestor público, mantendo contato direto com a população para entender e atender suas demandas.

O decreto ressalta que a renomeação reflete o compromisso do Poder Público em reconhecer e valorizar a contribuição de um cidadão que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de Três Lagoas. Médico ginecologista, obstetra e cirurgião geral, Issam Fares chegou à cidade e marcou a história da saúde e da administração pública local.

Por meio do Decreto nº 985 de 2024, assinado pelo prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade passa a se chamar Unidade de Pronto Atendimento Issam Fares. A mudança é uma homenagem ao ex-prefeito e médico que deixou um legado significativo de serviços prestados ao município.

Durante a sessão da Câmara Municipal nesta semana, vereadores exaltaram a homenagem. Emocionado, o vereador Issam Fares, filho do homenageado, expressou a satisfação pessoal e familiar com o reconhecimento. “Para mim e para a família, é uma gigantesca satisfação. Foi um reconhecimento que o nosso prefeito Guerreiro fez, uma homenagem fantástica. Meu pai era um homem do povo, popular, e a UPA reflete exatamente o espírito dele”, destacou o vereador.

Ele relembrou que Ângelo Guerreiro já havia homenageado Issam Fares no passado, quando era deputado estadual. Agora, ao final de seus dois mandatos como prefeito, Guerreiro presta uma última homenagem, simbolizando o impacto duradouro do trabalho de Fares para o município.

O legado de Issam Fares vai além do desenvolvimento econômico e da saúde. Sob sua gestão, Três Lagoas se tornou uma cidade organizada, com condições que promoveram crescimento sustentável, tornando-se uma referência em Mato Grosso do Sul. “Meu pai plantou uma semente que continua dando frutos. Transformou Três Lagoas em uma cidade pujante, líder na região e cheia de oportunidades. Ele nos deixou um orgulho imenso e um exemplo único de dedicação e amor ao próximo”, completou o vereador.