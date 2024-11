Vacina oral contra poliomielite é substituída por dose injetável a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (4), o Ministério da Saúde vai trocar as duas doses de reforço da vacina oral contra a poliomielite (VOPb), conhecida como gotinha, por uma dose da vacina injetável (VIP). A mudança segue práticas de países como Estados Unidos e nações europeias. Três Lagoas já está incluída nesta nova mudança.

De acordo com o Ministério, o esquema vacinal ficará mais eficaz com a vacina injetável. Agora, as crianças devem tomar três doses injetáveis aos 2, 4 e 6 meses de idade, além de um reforço aos 15 meses. As vacinas orais que ainda estiverem em estoque serão recolhidas até o final de novembro, e a partir de hoje, apenas as doses injetáveis estarão disponíveis nos postos de saúde.