Vacinação contra HPV em Três Lagoas atinge meta do Ministério da Saúde

Com alterações inovadoras neste ano, o cenário vacinal contra o Papilomavírus Humano (HPV), um vírus sexualmente transmissível, atingiu as expectativas do Ministério da Saúde ao alcançar cobertura de 90% de faixa etária em Três Lagoas, composta por cerca de 5.500 crianças e adolescentes. A vacinação atingiu o público feminino em 136,38% de vacinação, enquanto o masculino foi de 125,12%.

De acordo com a coordenadora do Setor Municipal de Imunização, Humberta Azambuja, esses índices representam um alívio para o sistema público de saúde, já que a vacinação é a principal forma de prevenir cânceres no futuro desses jovens. “Isso nos dá uma certa tranquilidade de que a longo prazo, o município terá menos casos de câncer de colo do útero, pênis, vulva, vagina, língua, garganta e câncer oral, que são os que o imunizante protege.

A vacina é aplicada hoje para evitar a doença no futuro. Muitas famílias não sabem que uma menina de 9 anos recebe a vacina agora para prevenir, aos 40 anos, um câncer no útero”, explicou Azambuja.

Mudanças