Vacinas contra Covid-19 são distribuídas nas unidades de saúde de Três Lagoas

Após quase um mês sem doses disponíveis, Três Lagoas recebeu 500 doses do novo imunizante Zalika, do laboratório Serum, da Índia, para combater a Covid-19. A distribuição para as unidades de saúde começou nesta quarta-feira (18), conforme informou o setor de Imunização do município.

A coordenadora do setor, Humberta Azambuja, explicou que as novas doses atendem à atualização das cepas circulantes do vírus. “Recebemos na última sexta-feira (13) essas vacinas com a cepa atualizada e já estamos distribuindo às unidades“, afirmou.

Diferente da vacina anterior, Moderna, o imunizante Zalika será aplicado apenas em pessoas acima de 12 anos. Para crianças menores de 12 anos, a vacina Pfizer continuará sendo utilizada, respeitando as cores das tampas que indicam as faixas etárias. A coordenadora destacou que ainda não há previsão de chegada de novas doses da Pfizer, mas equipes técnicas já estão sendo capacitadas para a aplicação.