Vândalos são flagrados por câmeras de segurança invadindo escola no bairro Vila Alegre

A Polícia Militar foi acionada, na noite desta quinta-feira (9), para atender uma ocorrência de invasão na Escola Municipal Joaquim Marques de Souza, localizada no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas. O diretor da escola recebeu informações sobre a presença de pessoas suspeitas no local e, ao verificar as câmeras de segurança em tempo real pelo celular, viu os suspeitos entrando em na sala dele e em outras dependências do colégio.

As equipes da Força Tática e do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) compareceram ao local, mas ninguém foi localizado. Pelas imagens de segurança, não foi possível identificar os invasores, já que estavam com os rostos cobertos por camisetas. No entanto, pela estatura, acredita-se que sejam menores de idade. A escola estava sem vigilante no momento da invasão.