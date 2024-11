Vereador diz que radares são ‘uma pegadinha’ para multar condutores

Além da sinalização, Rodrigues apontou problemas estruturais e de gestão do trânsito de Três Lagoas, como caminhões circulando no centro da cidade. Rodrigues ainda questionou a recente reconfiguração de ruas e sinalizações, indicando que as decisões técnicas sobre o trânsito devem ser tomadas por especialistas, e não pelo prefeito. O vereador defendeu a criação de uma secretaria independente para o trânsito, ou um departamento com autonomia, argumentando que a subordinação do atual Departamento Municipal de Trânsito à Secretaria de Infraestrutura gera entraves burocráticos. “Precisamos de um sistema eficiente, que privilegie a segurança e seja transparente com a população”, concluiu Rodrigues, que planeja formalizar um pedido ao Detran-MS para rever o sistema de radares na cidade.