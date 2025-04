Vereador pede providências contra mau cheiro de lixo em rede de esgoto

ESGOTO

Moradores de diversos bairros da cidade têm relatado um problema recorrente: o mau cheiro causado pelo descarte irregular de lixo na rede de esgoto. A situação se agrava nos períodos de chuva, quando entupimentos provocam transbordamentos e espalham odor desagradável. Diante dessa realidade, o vereador Ademir Silva (PSB), conhecido como “Mi do Santa Luzia”, utilizou a tribuna da Câmara Municipal nesta semana para chamar atenção ao problema. Segundo ele, a situação tem se tornado insustentável e exige medidas urgentes por parte do poder público e da população.

FINANÇAS

Durante a sessão desta semana na Câmara, o presidente da Casa, Antônio Empeke Junior (PSDB), o Tonhão, trouxe à tona a importância do equilíbrio financeiro do município. Segundo ele, embora o orçamento da cidade seja robusto, na casa de R$ 1,4 bilhão, o índice de gastos com pessoal chegou ao limite de 53% ao final da última gestão, próximo ao teto de 54%. Uma das mudanças destacadas pelo presidente foi o aumento do salário do prefeito, o que resultou na regularização dos vencimentos de diversos servidores que antes tinham cortes salariais por ultrapassarem o limite do subsídio municipal. Agora, a expectativa é de que o fechamento do primeiro trimestre traga um panorama mais claro sobre o impacto dessas mudanças na folha de pagamento. Com base nesses números, a gestão municipal pretende implementar um novo plano de cargos e salários e definir o reajuste para os servidores.