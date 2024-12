Vereador Tonhão faz balanço das atividades legislativas de 2024

Na manhã desta quinta-feira (19), durante entrevista ao programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, o vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão (PSDB), fez um balanço do trabalho no Legislativo de Três Lagoas, onde exerce o 5º mandato consecutivo.

Ele destacou o êxito na liderança do prefeito Ângelo Guerreiro, com aprovação de todos os projetos enviados à Câmara Municipal durante os últimos quatro anos. “Conseguimos construir uma base sólida, aprovar projetos importantes e entregar um mandato com 100% de sucesso nas pautas discutidas. Isso foi essencial para o progresso da gestão e para o desenvolvimento de Três Lagoas”, afirmou.