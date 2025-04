Vereadora propõe criação de restaurante popular em Três Lagoas

A implantação de um Restaurante Popular em Três Lagoas voltou a ser pauta na Câmara Municipal. A vereadora Maria Diogo apresentou um projeto de lei solicitando a criação de um restaurante popular para atender a população de baixa renda da cidade.

De acordo com a parlamentar, a proposta é fundamentada em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam que a maioria dos moradores de Três Lagoas recebe até dois salários mínimos. “Estamos falando de uma população que vive à margem da sociedade, em situação de vulnerabilidade. Hoje, somos um município com cerca de 140 mil habitantes. Acho nada mais justo que o prefeito aprove esta proposta nos próximos meses”, afirmou.