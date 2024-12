Vigilância Sanitária combate comércio irregular de óculos e exames em Três Lagoas

A Vigilância Sanitária de Três Lagoas realizou um mutirão de fiscalização, no domingo (1° de dezembro), para apurar denúncias sobre a atuação de empresas de fora do município que estariam oferecendo serviços oftalmológicos e vendendo óculos de forma irregular. A ação, motivada por diversas reclamações, revelou práticas ilegais envolvendo exames de vista realizados em locais inadequados e a venda de óculos sem a devida regularização.

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Cristovan Bazan, as irregularidades vão desde a falta de registro dos equipamentos utilizados até a prática de ‘venda casada’. “Tudo está irregular. Para fazer uma consulta, o optometrista pode avaliar o grau da pessoa, desde que tenha um estabelecimento regularizado e equipamentos com laudos em dia. No entanto, encontramos locais sem autorização, aparelhos sem laudos de especificação e até mesmo sem registro na Anvisa”, destacou Bazan.

Bazan também alertou para os riscos à saúde associados a essa prática. “Às vezes, a pessoa precisa de um grau e é repassado outro, podendo agravar condições visuais”, afirmou o coordenador. A venda casada, onde o cliente realiza o exame e adquire os óculos no mesmo local, foi outra preocupação levantada pela fiscalização.